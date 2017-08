Alle Infos zu Hoffenheim - Liverpool

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Dynamo Kiew -

Sirka 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Nottingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

Backa Palanka Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Mineiro -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft in den Playoffs der Champions-League-Qualifikation auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Das Hinspiel am Dienstag (15.08., 20.45 Uhr im LIVETICKER) ist auch ein Wiedersehen mit Roberto Firmino. Bei SPOX bekommt ihr alle Infos zum Spiel, Termin, Kadern, Bilanz, Verletzungen, TV-Übertragung und Livestream.

Was sind die Playoffs der CL-Qualifikation?

Die Playoffs sind die vierte und letzte Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League. Sie sind aufgeteilt in den sogenannten "Meisterweg" (Landesmeister) und den "Ligaweg" (Mannschaften, die keine amtierenden Landesmeister sind).

Die TSG Hoffenheim war im "Ligaweg" aufgrund ihres niedrigen UEFA-Koeffizienten ungesetzt und trifft daher in Liverpool auf einen der gesetzten Teilnehmer der Playoffs. Die Sieger der Playoff-Runde qualifizieren sich für die Gruppenphase der Champions League, die Verlierer treten in der Gruppenphase der Europa League an.

Wann und wo findet das Hinspiel der TSG Hoffenheim gegen Liverpool statt?

Zum Hinspiel empfangen die Hoffenheimer den englischen Favoriten in der heimischen Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim. Anpfiff ist am Dienstagabend (15. August) um 20.45 Uhr.

Wo wird das Spiel live im TV, Liveticker und Livestream übertragen?

Das Hinspiel wird sowohl auf Sky Sport HD als im ZDF, also im Free-TV, live übertragen. Zudem bietet das ZDF auch einen Livestream im Internet an. Außerdem kann die Partie natürlich im LIVETICKER von SPOX verfolgt werden.

Wann findet das Rückspiel der TSG Hoffenheim an der Anfield Road statt?

Das Rückspiel in Liverpool findet bereits acht Tage später statt. Anpfiff an der Anfield Road ist am Mittwoch, den 23. August um 20.45 Uhr.

Wie kamen Hoffenheim und Liverpool in die Playoffs?

Beide Teams qualifizierten sich über ihre guten Platzierungen in der vergangenen Bundesliga- bzw. Premier-League-Saison. Hoffenheim belegte nach 34 Spielen Platz vier hinter dem FC Bayern, RB Leipzig und Borussia Dortmund. Auch Liverpool stand am Saisonende auf Platz vier und qualifizierte sich damit direkt für die Playoffs.

Welche Gegner erwarten den Sieger in der Champions League?

Folgende Mannschaften sind bereits für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert:

Mannschaft Land Lostopf Real Madrid Spanien 1 Bayern München Deutschland 1 FC Chelsea England 1 Juventus Turin Italien 1 Benfica Lissabon Portugal 1 AS Monaco Frankreich 1 Spartak Moskau Russland 1 Shakhtar Donetsk Ukraine 1 FC Barcelona Spanien 2 Atletico Madrid Spanien 2 Paris Saint-Germain Frankreich 2 Borussia Dortmund Deutschland 2 Manchester City England 2 FC Porto Portugal 2 Manchester United England 2 Tottenham Hotspur England 2 oder 3 FC Basel Schweiz 3 RSC Anderlecht Belgien 3 AS Roma Italien 3 Besiktas Istanbul Türkei 3 Feyernoord Rotterdam Niederlande 3 oder 4 RB Leipzig Deutschland 4

Die Aufstellungen von Liverpool und Hoffenheim

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams veröffentlicht werden, informieren wir euch hier über die Startformationen der TSG Hoffenheim und des FC Liverpools.

Welche Spieler fehlen verletzt?

Bei den Hoffenheimern ist derzeit lediglich Sandro Wagner (Sprunggelenk) angeschlagen. Ob der Stürmer zu den Playoffs in den Kader der TSG zurückkehren kann, ist noch unklar.

Jürgen Klopp hat beim FC Liverpool mit etwas größeren Verletzungssorgen zu kämpfen. Folgende Spieler sind für das Playoff-Duell fraglich:

Dejan Lovren (muskuläre Probleme)

Mamadou Sakho (Bänderverletzung)

Adam Lallana (Oberschenkel, fällt definitiv aus)

Danny Ings (Knie)

Nathaniel Clyne (Rücken)

Philippe Coutinho (Rücken)

Daniel Sturridge (Oberschenkel)

Wer sind die größten Stars des FC Liverpool?

Welche Neuzugänge stehen im Hoffenheimer Kader für die Playoffs?

Jürgen Klopps Bilanz gegen die TSG 1899 Hoffenheim

Als Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund stand Jürgen Klopp bereits 17 Mal der TSG Hoffenheim gegenüber. Die Bilanz ist dabei relativ ausgeglichen. Sechs Mal ging Klopp als Sieger vom Platz, fünf Mal gewann die TSG, sechs Partien endeten unentschieden.

Die Bilanz des FC Liverpool gegen deutsche Teams