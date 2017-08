Medien: Turan darf Barca ablösefrei verlassen

Primera División Real Sociedad -

Im Sommer 2015 überwies der FC Barcelona rund 34 Millionen Euro Ablöse für Arda Turan an Atletico Madrid. Nun soll der Türke die Katalanen womöglich sogar ablösefrei verlassen dürfen. Das berichtet die SPORT.

"Ich bevorzuge andere Spieler", sagte der neue Coach Ernesto Valverde zuletzt. Bislang soll es aber keine konkreten Angebote geben, was die Verantwortlichen dazu veranlasst, ihn eventuell sogar zum Nulltarif abzugeben.

Turans Vertrag bei Barca läuft noch bis 2020. In den letzten Monaten wurde er mit Angeboten aus China, einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Galatasaray und einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.