Medien: Barca will Jose Arnaiz

Primera División Real Sociedad -

Villarreal Primera División Real Betis -

Celta Vigo Primera División Alaves -

Barcelona Primera División Levante -

La Coruna Primera División Girona -

Malaga Primera División Espanyol -

Leganes Primera División Eibar -

Bilbao Primera División Getafe -

Sevilla Primera División Real Madrid -

Valencia

Der FC Barcelona ist offenbar an einer Verpflichtung von Jose Arnaiz von Real Valladolid interessiert. Ein Spieler der zweiten Mannschaft könnte eingetauscht werden.

Wie die SPORT berichtet, arbeitet Barcelona seit einiger Zeit an einem Transfer von Flügelspieler Arnaiz. Der 21-jährige Spanier kam 2016 in die Profimannschaft von Valladolid und sicherte sich dort schnell einen Platz. Noch steht der Linksaußen bis 2019 unter Vertrag.

Barcelona sind die geforderten vier Millionen Euro Ablöse aber wohl zu hoch angesetzt. Dem Bericht zufolge versucht der Klub, die Ablöse durch einen Tausch zu drücken. Für Arnaiz soll Alfaro aus der zweiten Mannschaft eingetauscht werden.

Jesus Alfaro wurde im Sommer 2016 von CD Alcoyano verpflichtet. Der 26-Jährige erzielte in der vergangenen Saison neun Tore in 35 Spielen und war maßgebend für die Rückkehr der zweiten Mannschaft in die Segunda Division. Arnaiz soll wohl vorerst ebenfalls für Barca B auflaufen und 2018 in den Kader der Profis rutschen.