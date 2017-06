CR7 zu PSG? Pepe weicht Fragen aus

Dienstag, 20.06.2017

Pepe, dessen Vertrag bei den Blancos im Sommer ausläuft und der angeblich kurz vor der Unterschrift bei PSG steht, wiegelte in Moskau ab: "Wir sind Profis und wir denken einzig daran, beim Confederations Cup unser Bestes zu geben und im Turnier so weit wie möglich zu kommen. Portugal nimmt erstmals an diesem Wettbewerb teil, also ist das für uns alle ein Privileg. Cristiano ist einfach ein weiterer Spieler, der immer motiviert ist."

Weiter erklärte der 34-Jährige zu seiner eigenen Zukunft: "Meine Zukunft ist die Nationalmannschaft. Ich habe im Moment keinen Vertrag (für die kommende Saison, Anm. d. Red.) und ich habe auch keine Übereinkunft mit irgendeinem Verein. Ich fokussiere mich nur darauf, hier so weit wie möglich zu kommen."

Nach dem 2:2 zum Auftakt am Sonntag gegen Mexiko treffen die Portugiesen am zweiten Spieltag der Gruppe A auf Gastgeber Russland.

