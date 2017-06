Lucas Digne: Barca letzte Saison besser als Real

Dienstag, 20.06.2017

Am Ende fehlten den Katalanen nur drei Punkte im Kampf um die spanische Meisterschaft. Jedoch sei die Saison nicht so schlimm gewesen. Barcelona sicherte sich den Triumph in der Copa del Rey. Diesen Titel gewonnen zu haben, "fühlte sich gut an", freut sich der Franzose.

Digne wechselte im Sommer 2016 von PSG zu den Katalanen. "Ich fühlte mich vom ersten Tag an als Teil des Teams", so der Verteidiger weiter. Vor allem Luis Enrique habe großen Anteil an seinem Transfer daran gehabt. "Ich werde dem Verein und Luis Enrique für immer dankbar sein. Er hat mich zum größten Klub der Welt gebracht."

Der Linksverteidiger machte in der vergangenen Saison 26 Pflichtspiele. Unter Neu-Trainer Ernesto Valverde wolle sich der französische Nationalspieler erneut beweisen: "Jetzt liegt es an mir, hart zu arbeiten und mich als Spieler zu entwickeln."

Lucas Digne im Steckbrief