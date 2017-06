Nächster Real-Star mit Skulptur geehrt

Donnerstag, 01.06.2017

Die Skulptur von Gareth Bale vor dem Stadion in Cardiff, wo am Samstag das CL-Endspiel ausgetragen wird

Für den Wettanbieter PaddyPower hat sich Bildhauer Emanuel Santos nach dem Trubel um die Büste Ronaldos, die er in dessen Heimat Madeira enhüllt hatte, erneut an einen Fußballstar gewagt. Speziell für das Champions-League-Endspiel hatte er die Bronze-Skulptur entworfen, derzeit wird sie vor dem Nationalstadion in Wales zur Schau gestellt. Die Inschrift lautet: "Gareth Bale von Emanuel Santos, Bildhauer (Ja, er schon wieder)."

Das Ergebnis zeigt Bale mit seinem typischen Pferdeschwanz und strengem Blick - die Gesichtszüge sind ihm diesmal immerhin nicht so entgleist wie noch bei der Ronaldo-Variante der Fall. "Ich bin durch Ronaldo ein bisschen berühmt geworden, die Menschen haben mir gesagt, dass ich ihnen ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert habe", so Santos bei der Enthüllung. "Deshalb ist es eine Ehre für mich, einen weiteren berühmten Fußballer zum Leben zu erwecken." Vielleicht werde er seinen "Hattrick" vervollständigen, erklärte er.

Medienberichten zufolge wäre Sergio Ramos ein Kandidat.

