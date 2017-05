Tottenham wollte Halilovic als Bale-Ersatz

Samstag, 20.05.2017

"Als sie 16 waren, wollte Tottenham die beiden für insgesamt 25 Millionen Euro kaufen", sagte Mamic gegenüber Arena. Er traf sich mit Spurs-Boss Daniel Levy in London. "Wir begannen die Verhandlungen bei zehn Millionen Euro, beendeten sie bei 25 Millionen und besiegelten einen Deal", führte Mamic aus.

Zurück in Zagreb präsentierte er das Geschäft den Familien von Halilovic und Jedvaj, die zunächst zustimmten. "Aber nach ein paar Tagen", erinnerte sich Mamic, "änderte Halilovic' Vater seine Meinung und sagte, dass Alen nicht glücklich mit dem Deal sei. Ich wurde verrückt und sagte das ganze Ding ab", so Mamic.

Halilovic verkaufte Dinamo stattdessen ein Jahr später für fünf Millionen Euro an Barcelona, Jedvaj noch im gleichen Jahr für ebenfalls fünf Millionen an den AS Rom.

Insgesamt erwirtschaftete der kroatische Top-Klub mit seinen beiden Juwelen also 15 Millionen Euro weniger, als Tottenham bezahlt hätte. "Die Transfers von Halilovic und Jedvaj waren unsere größten Niederlagen", sagt Mamic daher heute.

Alen Halilovic im Steckbrief