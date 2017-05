Medien: Real will Dani Ceballos verpflichten

Mittwoch, 24.05.2017

Bereits im vergangenen Sommer wollte Atletico Madrid Cabellos verpflichten. Außerdem wird der spanische U21-Nationalspieler von diversen Teams aus England und Italien beobachtet. Betis ist wohl auf einen Verkauf des Talents angewiesen, da man von finanziellen Problemen geplagt wird.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Cabellos stammt aus der Jugend von Betis und schaffte 2015 den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison kam er in 30 LaLiga-Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

Dani Ceballos im Steckbrief