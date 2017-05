Offiziell: Real verpflichtet Vinicius von Flamengo

Dienstag, 23.05.2017

Bis 2019 wird der Linksaußen jedoch weiterhin für Flamengo Rio de Janeiro auflaufen. Die Königlichen behalten sich jedoch das Recht vor, den 16-Jährigen bereits früher ins Bernabeu zu holen.

Bereits seit einigen Wochen halten sich Spekulationen um einen Wechsel in die spanische Hauptstadt. Erst Mitte Mai verlängerte der U17-Nationalspieler seinen Vertrag bei Flamengo bis 2019, ließ sich jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro in dem Kontrakt verankern.

Vinicius im Steckbrief