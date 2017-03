Kehrt Romeu nach Barcelona zurück?

Dienstag, 07.03.2017

Die SPORT berichtet, dass die Katalanen darüber nachdenken, Romeu erneut zu verpflichten. Der 25-Jährige verließ den Klub 2011 und ist inzwischen bei Southampton zum Stammspieler avanciert. Er könnte im defensiven Mittelfeld eine Alternative zu Sergio Busquets darstellen.

Romeu wechselte zuerst zum FC Chelsea, schließlich zum FC Valencia und machte auch in der Bundesliga Halt. Von Sommer 2014 bis Sommer 2015 war er an den VfB Stuttgart ausgeliehen. In der laufenden Saison kommt er auf 36 Einsätze für die Saints.

Oriol Romeu im Steckbrief