Nacho: Dachte, meine Karriere ist vorbei

Samstag, 04.03.2017

"Ich war erst zwölf Jahre alt, als festgestellt wurde, dass ich Diabetiker bin", offenbarte der heute 27-Jährige gegenüber Uefa.com und fügte an: "Ich war damals schon zwei Jahre lang bei Real Madrid und natürlich war das eine harte Zeit."

Den Tag, an dem die Erkrankung festgestellt wurde, ist noch heute in sein Gedächtnis gebrannt. "Ich erinnerte mich noch, wie ich ins Krankenhaus musste. Eigentlich hätte ich mit Real ein Turnier spielen sollen, aber ich verpasste es."

"Ich hatte ein höllisches Wochenende"

Kurz darauf folgte der Schreck für den damaligen Youngster: "Dort wurde ich von einem Doktor untersucht, der kein Spezialist auf dem Gebiet der kein Endokrinologie (Lehre von den Hormonen, Anm. d. Red.) war. Und mir wurde gesagt, dass meine Tage als Fußballer gezählt seien."

Hätte der erste Arzt Recht behalten, hätte er heute keine zwei Champions-League-Triumphe und einen Gewinn von LaLiga vorzuweisen - zum seinem Glück kam es anders. "Ich hatte ein höllisches Wochenende. Drei Tage später traf ich Dr. Ramirez, der danach mein persönlicher Endokrinologe werden sollte - und er sagte er mir das komplette Gegenteil: Für mich war der Fußball auf keinen Fall vorbei", so Nacho weiter.

Für seinen weiteren Karriereverlauf sei es enorm wichtig gewesen, "dass ich weiter Sport gemacht habe." Heute habe er "keinerlei Einschränkungen" und "kann alles machen". Er müsse nur immer darauf achten, dass "ich genügend Sport mache - auch an den freien Tagen."

In der aktuellen Saison absolvierte Nacho in der aktuellen Saison 16 Partien in der höchsten spanischen Spielklasse, 13 davon von Beginn an. Insgesamt stand er für Real wettbewerbsübergreifend schon über 100-mal auf dem Platz und erzielte dabei drei Tore und gab vier Vorlagen.

Nacho Fernandez im Stekcbrief