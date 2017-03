Medien: Griezmann entscheidet sich zu Verbleib

Dienstag, 07.03.2017

Die AS berichtet, dass Griezmann sich von den Rojiblancos zu einem weiteren Jahr in Spaniens Hauptstadt überreden ließ. Der 25-Jährige war zuletzt vermehrt mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden, die enorme Offerte soll nun jedoch abgelehnt worden sein.

In der Vergangenheit knüpfte Griezmann seine Zukunft eng an die von Trainer Diego Simeone. Dieser befasste sich zuletzt laut einigen Gerüchte mit einem Abschied zum Saisonende, erklärte dann aber, glücklich bei Atletico zu sein. Nun scheint Griezmann so oder so ein weiteres Jahr zu bleiben.

Antoine Griezmann im Steckbrief