Enrique verlässt Barcelona am Saisonende

"Ich werde in der kommenden Saison nicht mehr hier Trainer sein", sagte Enrique. Als Grund nannte Enrique Amtsmüdigkeit: "Ich kann diesen Job nicht mehr auf die Art und Weise ausführen, wie ich es bisher getan habe. Man hat nur wenige Stunden Ruhe - und diese brauche ich jetzt", erklärte er.

"Ich möchte dem Klub für das Vertrauen in mich und den Spielern für ihre professionelle Einstellung danken. Aber es war eine gut durchdachte Entscheidung. Ich muss meiner Linie treu bleiben", führte der 46-Jährige weiter aus.

Bevor er vor die Presse trat, habe er seiner Mannschaft den Entschluss mitgeteilt.

Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu sagte: "Wir akzeptieren Luis Enriques Entscheidung. Er war eine großartiger Trainer. Jetzt muss es für uns darum gehen, seine Amtszeit auf die bestmögliche Weise zu beenden."

Enrique hatte Barca im Sommer 2014 übernommen und in seiner ersten Saison zum zweiten Triple der Vereinsgeschichte geführt. Zuletzt war er jedoch aufgrund der durchwachsenen Saison und des 0:4-Debakels im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain massiv in die Kritik geraten.

