Ronaldinho: Muss Messi mehr beibringen

Mittwoch, 01.03.2017

"Ich muss ihm noch ein bisschen was beibringen", sagte Ronaldinho UOL, bevor er sich anschließend von solchen Trainer-Pflichten distanzierte.

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Seitdem der Brasilianer Barcelona 2008 in Richtung Mailand verlassen hat, konnte Messi sich in der Elite des Weltfußballs etablieren. Mit fünf Weltfußballer-Auszeichnungen ist der Argentinier der am meisten geehrte Spieler aller Zeiten.

Ronaldinho im Steckbrief