Barcelona will Isco nach Vertragsende holen

Montag, 27.02.2017

Die Katalanen sehen in Isco das Potenzial, in die Fußstapfen von Andres Iniesta als Herz im Barca-Mittelfeld zu treten. Coach Luis Enrique ging als Spieler denselben Weg und wechselte im Jahr 1996 ebenfalls nach Vertragsablauf zum Erzrivalen der Königlichen. Nun versucht er, den 24-Jährigen Isco davon zu überzeugen, es ihm gleichzutun.

Barcelona wurde bereits in der Vergangenheit häufig Interesse am Spielmacher der Blancos nachgesagt, jedoch war das Mittelfeld mit Xavi und Iniesta stets hochkarätig besetzt. Nach dem Abschied des Altmeisters Xavi wurde Ivan Rakitic dessen Nachfolger. Dieser wurde in den vergangenen Monaten jedoch häufig mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

