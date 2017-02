Zidane: "James ist ein Schlüsselspieler"

Sonntag, 12.02.2017

Trainer Zinedine Zidane, unter dem der 25-Jährige meist nur auf der Bank sitzt, zeigte sich danach zufrieden:

"Ich bin beeindruckt von James. Es ist nicht leicht in ein Spiel hineinzukommen, in dem es hin und her geht", so der Weltmeister von 1998. "Er ist ruhig und hilft den anderen zu spielen. Für mich ist er ein Schlüsselspieler."

Am Mittwoch empfangen die Königlichen den SSC Neapel zum Hinspiel in der Champions League (20.45 im LIVE-TICKER).

Für Zidane keine einfache Situation: "In den letzten 15 Tagen haben wir kein einziges Spiel bestritten und wissen, dass wir nun alle drei Tage gefordert sind. Wir müssen uns jetzt erholen und den Fokus auf Dienstag richten", so der 44-Jährige.

