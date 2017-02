Di Maria versteht Ronaldo-Kritik nicht

Freitag, 10.02.2017

"Er hat Madrid so viel gegeben. Er hat zweimal die Champions League gewonnen. Die Leute vergessen das manchmal", sagte Di Maria. In den letzten Wochen kam es im Santiago Bernabeu immer wieder zu Pfiffen, nachdem die Mannschaft nicht wie gewohnt dominant auftrat. "Die Leute wollen immer mehr", erklärte der heutige PSG-Star das anspruchsvolle Publikum in der spanischen Hauptstadt.

"Dasselbe ist mit Lionel Messi passiert. Die Leute sagen, er würde nicht genug Tore schießen, er wäre nicht mehr wie früher", verglich Di Maria. "Aber über Nacht verändert sich etwas und er trifft wieder. Ich kann nicht verstehen, wie die Leute an Cristiano zweifeln können."

