Medien: Pepe überdenkt China-Wechsel

Dienstag, 21.02.2017

Wie die AS berichtet, denkt der Innenverteidiger darüber nach, den Wechsel doch noch abzusagen. Demnach sollen Pepe trotz auslaufendem Vertrag Zweifel ereilt haben, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat. Der Wechsel zu Hebei für rund 15 Millionen Euro im Jahr steht auf der Kippe.

Das Angebot Real Madrids scheint nun wieder aktuell zu sein. Der Klub bietet sechs Millionen Euro und einen Einjahresvertrag, Pepe lehnte eigentlich aufgrund der Laufzeit ab. Er forderte zwei Jahre. Das könnte auch Auswirkungen auf eine mögliche Rückkehr von Jesus Vallejo haben.

Dieser ist bisher an Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Eine Rückkehr war immer eng an die Zukunft von Pepe gebunden. Dessen Unentschlossenheit könnte nun auch in Frankfurt erneut Überlegungen zur Folge haben.

Pepe im Steckbrief