Frau: James nicht wegen Zidane unglücklich

Dienstag, 21.02.2017

Die Gerüchte um James verstummen nicht. Unzufrieden sei er bei Real Madrid, speziell jetzt nachdem Gareth Bale wieder zurück ist. Tatsächlich steht der Kolumbianer bei zehn Einsätzen in dieser Spielzeit, sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2020.

Frau Ospina sprach mit W Radio Colombia: "Die Gerüchte verkaufen Zeitungen und generieren Spannung, aber letztlich können alle Trainer nur elf Spieler auswählen und das ist nicht einfach bei einem Kader wie bei Real Madrid."

James sei so nicht unzufrieden mit Trainer Zinedine Zidane sondern vielmehr mit sich selbst: "Es ist für ihn nicht einfach, auf der Bank zu sitzen. Er ist sehr ehrgeizig und will immer spielen. Aber es ist mehr eine persönliche Frustration und nicht gegen den Coach gerichtet."

Ein Abgang steht nicht zur Diskussion, das lässt Ospina anklingen. "James ist sehr fokussiert und glaubt an das, was er hat. Es ist ein Traum, in Madrid mit diesen Mitspielern zu sein. Er denkt nur daran, hart zu arbeiten, sich zu verbessern und gut zu spielen", so die Volleyballspielerin.

