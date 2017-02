Ronaldo erhebt Vorwürfe gegen Barca

Sonntag, 19.02.2017

Bei ESPN sagte er: "Ich habe in Barcelona tolle Erfahrungen gemacht. Aber für mich ging es dort nicht weiter. Das lag allerdings nicht an mir."

Er führte aus: "Ich hatte mich einen Monat vor dem Saisonende mit dem Verein auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Aber eine Woche später erklärten Barcas Anwalt und der Präsident den Vertrag für nichtig und entschieden, mich zu verkaufen, sollte ein Verein die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 29 Millionen Euro bezahlen." Inter Mailand schlug zu und verpflichtete den Brasilianer.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ronaldo hält Barcelonas Transfergebaren nach wie vor für fragwürdig. Als Beispiel nennt er den umstrittenen Wechsel seines Landsmanns Neymar vom FC Santos zu Barca im Jahr 2013. Ein Deal, dessen gesamtes Volumen noch immer unklar ist und der mittlerweile auch die Behörden beschäftigt.

"Noch heute setzt Barcelona in Verhandlungen auf dunkle Tricks", so der 40-Jährige. "Da wird sich nicht korrekt verhalten. Nehmen wir allein den 'Fall Neymar': Wir wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Da gibt es einige ernsthafte Probleme und eines Tages muss dafür jemand bezahlen."

Alles zum FC Barcelona