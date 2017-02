Wagt Barca im Sommer einen Anlauf bei Klopp?

Sonntag, 19.02.2017

Zwar ist der 49-Jährige vertraglich noch bis 2022 an den FC Liverpool gebunden, dennoch fürchte man an der Merseyside einen Anruf aus Katalonien, wie der Mirror berichtet. Klopp gilt nicht nur als großer Fan des FC Barcelona, sondern befindet sich wohl auch weit oben auf der Liste, was den Ersatz für Luis Enrique angeht.

In Barcelona sei man spätestens nach der Klatsche in der Königsklasse gegen Paris der Auffassung, dass eine Trennung vom aktuellen Übungsleiter im Sommer unumgänglich sei. Auch Evertons Trainer Ronald Koeman wird als heißer Kandidat bei der Blaugrana gehandelt.

