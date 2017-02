Luis Enrique: Weiß nicht, ob Messi gejubelt hat

Montag, 20.02.2017

"Ich habe nicht gesehen, ob er gejubelt hat oder nicht. Aber ich bin auch nicht die Person, die das beantworten sollte", so Enrique nach dem Spiel.

Der Barca-Coach zeigte sich trotz des knappen Erfolgs gegen den Aufsteiger mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Verglichen mit dem Spiel gegen PSG haben wir vieles besser gemacht, auch wenn einige Leute das nicht sehen wollen."

Messi hatte Barca in der ersten Halbzeit bereits in Führung gebracht, ehe Unai Lopez in der 71. Minute einen Fehler von Marc-Andre ter Stegen zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzte.

Die Katalanen stehen nach der Hinspiel-Niederlage gegen Paris Saint-Germain (0:4) vor dem Aus in der Champions League, auch deshalb war die Mannschaft am Sonntagabend mehrmals von den eigenen Fans ausgepfiffen worden.