Messi wartet weiter auf neues Vertragsangebot

Freitag, 17.02.2017

Der Vater des Superstars, Jorge Messi, reiste bereits in der vergangenen Woche in die Mittelmeer-Metropole, Gespräche mit Präsident Josep Bartomeu kamen bislang aber nicht zustande und sind derzeit auch nicht geplant. Bartomeu hatte jüngst noch verkündet, dass der fünfmalige Weltfußballer bis ans Ende seiner Karriere bei den Blaugrana bleiben will.

Spielernahe Quellen vermelden, dass es hinsichtlich einer Vertragsverlängerung nicht zu Komplikationen kommen dürfte, weil Klub und Messi dieselben Ziele verfolgen. Jorge Messi wird allerdings schon bald nach Argentinien zurückfliegen. Ob bis dahin ein Treffen zwischen den Parteien stattfindet, ist aktuell offen.

