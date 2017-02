Griezmann zieht LaLiga der Premier League vor

Dienstag, 14.02.2017

"Ich mag die Intensität der Premier League und ja, ich schaue englischen Fußball. Die Schiedsrichter lassen mehr durchgehen und die Stadien sind immer voll", erklärte Griezmann im Interview mit RMC. Der 25-Jährige weiter: "Aber, wenn ich mir eine Liga aussuchen müsste, dann wäre es die spanische. Sie passt besser zu meinem Stil."

Doch auch in LaLiga gibt es keine Wechseloption, nimmt man Griezmanns Aussagen für bare Münze: "In Barcelona haben sie bereits ihr Dreigespann im Angriff, zu Real kann ich auch nicht gehen. Es gibt da ja scheinbar so eine Art Pakt zwischen den beiden Klubs."

Erlebe die Primera Division Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Deutschland zieht mich nicht wirklich an, Frankreich? Jetzt noch nicht. England?", so Griezmann weiter. "Ich bezweifle, dass mein Privatleben dort gut funktioniert. Sie wissen schon, das Wetter... Ich habe eher gute Laune, wenn ich draußen bin."

Antoine Griezmann im Steckbrief