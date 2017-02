Dani Alves: "Streits waren wegen Presse"

Montag, 20.02.2017

"Alle meine Streits mit Cristiano waren wegen der Presse", sagte Alves im Interview mit ABC. "Wenn die Leute nur wüssten, wie sehr ich Cristiano respektiere. Jeder erzählt mir was für ein fantastischer Profi er ist."

Der Außenverteidiger hatte eine Differenz mit dem Portugiesen während eines El Clasicos. Er äußerte sich im Nachhinein über Ronaldos Wunsch "im Mittelpunkt des Geschehens" zu stehen. Ronaldo ignorierte den Brasilianer daraufhin bei der Ballon d'Or Gala 2015.

"Als ich sagte, dass er immer in den Mittelpunkt will, meinte ich, dass er als Gewinner immer ein Star sein wird, die Meinungen sich aber ändern, wenn er verliert. Ich sagte es in einer respektvollen Art und Weise", versicherte Alves des Weiteren. "Meine Gedanken waren nicht negativ. Nur die Presse hat behauptet, dass ich schlecht von ihm gesprochen hätte. Ronaldo hat das geglaubt."

Dani Alves im Steckbrief