Ramos: "Nicht treten, wenn wir am Boden sind"

Sonntag, 22.01.2017

"Ich habe schon immer gesagt, dass wir das Bernabeu nicht ändern können", erklärte Ramos und ergänzte: "Ich spiele seit so vielen Jahren hier und, wie Marcelo bereits nach dem Pokal-Spiel gesagt hat, wurde jeder große Spieler hier irgendwann mal ausgepfiffen. Es ist als Weckruf gemeint." Der Spanier mahnte allerdings zu mehr Ruhe: "In schwierigen Momenten brauchen wir sie in unserem Rücken und nicht, dass sie uns treten, wenn wir am Boden sind."

Zidane, dem die Unruhe im Stadion ebenfalls nicht entgangen war, sagte: "Wenn du Schwierigkeiten hast, brauchst du Fans, die dich unterstützen und ruhig bleiben. Ich kann nur jeden dazu aufrufen, ruhig zu bleiben. Die Fans werden immer mehr fordern. Das wissen wir, aber manchmal brauchen die Spieler und Trainer einfach mehr Zuneigung von den eigenen Anhängern."

