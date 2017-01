Medien: Isak-Wechsel zum BVB fast fix

Sonntag, 22.01.2017

Das berichtet die Bild. Demnach kamen die Berater Isaks am Sonntagmorgen in Dortmund an, um den Transfer zu finalisieren. Zuletzt vermeldeten spanische Medien noch, dass ein Wechsel zu Real Madrid bevorstünde.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Vor dem Auftakt des neuen Pflichtspieljahres gegen Werder Bremen (2:1) sagte Trainer Thomas Tuchel mit einem breiten Grinsen: "Ich kann das weder bestätigen noch dementieren." Als Ablösesumme bringt die Bild knapp zehn Millionen Euro ins Gespräch.

Isak spielte bisher für den schwedischen Klub AIK Solna und kam auch schon im Nationalteam zum Einsatz. Mit 17 Jahren und 113 Tagen ist er jüngster Torschütze der schwedischen Nationalelf.

Alexander Isak im Steckbrief