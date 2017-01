Tuchel kann Isak-Transfer "nicht dementieren"

Samstag, 21.01.2017

Die Art und Weise, wie der Übungsleiter sich äußerte, legt allerdings nahe, dass die Verhandlungen weit fortgeschritten sind. So bewertete zumindest Experte Marcell Jansen die Äußerungen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Am Samstagvormittag berichtete die schwedische Zeitung Aftonbladet von einem Interesse der Schwarz-Gelben am 19-Jährigen, an dem auch Real Madrid Interesse gezeigt haben soll.

Alles zu Borussia Dortmund