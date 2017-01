Ödegaard: "Ich bin kein Wunderkind"

Mittwoch, 18.01.2017

Wegen der vielen Weltstars, mit denen der Norweger in Madrid zusammen trainierte, stellt der Youngster im Gespräch mit der Sport Bild fest: "Jeder Tag im Training ist wie ein Spiel auf Wettkampfniveau."

Der Wechsel in die Niederlande stelle aber keinen Rückschritt dar. "Viele vergessen, dass ich von Real für die Reserve verpflichtet worden bin und da auch sehr viel gespielt habe. Jetzt habe ich Chancen auf Einsätze in der niederländischen ersten Liga. Also ist es ein Schritt nach oben!"

Ödegaard zeigte sich auch bescheiden und betonte: "Ich bin kein Wunderkind. Ich sehe mich selbst als ganz normalen Jungen."

Zum FC Bayern zog es den Teenager hingegen nicht, obwohl man sich "sehr bemüht" habe. "Es war keine Entscheidung gegen Bayern, sondern für Real", stellte er klar.

