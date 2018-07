Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin: Wann bestreitet CR7 sein erstes Spiel für Juve?

Club Friendlies Live Leicester -

Seit dem 10. Juli ist es offiziell: Cristiano Ronaldo wird in der kommenden Saison das Trikot von Juventus Turin tragen. Doch wann wird das eigentlich zum ersten Mal der Fall sein? Steht er schon in einem Testspiel zur Verfügung oder wird das Warten bis zum ersten Pflichtspiel andauern? Hier gibt es alle Informationen zum ersten Einsatz von CR7.

105 Millionen Euro Ablöse und 30 Millionen Euro Jahresgehalt - der Ronaldo-Wechsel ist bislang der Transfer-Hammer dieses Sommers. Nach der offiziellen Vorstellung wartet nun die Vorbereitung auf den Saisonstart.

Die Vorbereitung von Juventus Turin: USA-Reise, Testspiele

Bevor Mitte August die Serie A starten wird, befindet sich Juventus Turin, wie viele andere Teams, auf einer großen USA-Reise. Teil davon ist unter anderem die Teilnahme am International Champions Cup. Die Termine im Überblick:

Datum (MEZ) Wettbwerb Gegner 26.07.2018 International Champions Cup FC Bayern 28.07.2018 International Champions Cup Benfica Lissabon 05.08.2018 International Champions Cup Real Madrid 17.-19.08.2018 Serie A ?

Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin: Wann steigt CR7 ins Training ein?

Nach dem WM-Aus mit Portugal, mit denen er im Achtelfinale gegen Uruguay scheiterte, weilt Ronaldo momentan noch im Urlaub. Auch die komplette USA-Reise wird CR7 noch verpassen, das bestätigte der Verein auf seiner Website. Gemeinsam mit den anderen WM-Teilnehmern (Dybala, Douglas Costa, Bentancur, Higuain und Cuadrado) wird er also am 30. Juli in das Team-Training einsteigen.

© getty

Ronaldo selber würde auf seinen Urlaub wahrscheinlich sogar verzichten wollen. "Ich wünschte, dass die neue Saison gleich morgen losgeht", sagte er vor kurzem noch in einem Gespräch mit dem Mirror.

Wann bestreitet Cristiano Ronaldo sein erstes Spiel für Juventus Turin?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Juventus Turin wäre eigentlich wie gemacht für das Ronaldo-Debut im Dress von Juve. Durch das Fehlen des Portugiesen auf der USA-Reise wird es zu diesem märchenhaften Debüt gegen seinen alten Verein allerdings nicht kommen.

Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo: Die Aufstellungsvarianten nach dem CR7-Coup © getty 1/12 Mit Cristiano Ronaldo bekommt Juventus-Trainer Massimiliano Allegri einen festen Stammspieler für die Offensive hinzu. Umstellungen sind vorprogrammiert. Der eine oder andere Star wird zwangsläufig auf der Bank Platz nehmen müssen. SPOX zeigt die verschi © getty 2/12 Vorneweg: Es ist fraglich, ob Juve nach dem Ronaldo-Deal noch den einen oder anderen Offenisspieler abgibt. Mit Higuain, Dybala, Mandzukic, Costa, Cuadrado, Bernardeschi und eben CR7 hat Juve eigentlich ein Überangebot im Angriff. © SPOX 3/12 So oder so werden Spieler weichen müssen, wenn Ronaldo kommt. In Allegris beliebtem 4-3-3-System wäre beispielsweise kein Platz mehr für Higuain. Dass Ronaldo nochmal auf den Flügel rückt, ist höchst unwahrscheinlich. © SPOX 4/12 Dybala wäre wohl eher hinter Ronaldo auf der Zehn oder als hängende Spitze einzuordnen. Im 4-2-3-1 würde Can wohl aus der ersten Elf fallen. Cuadrado bleibt immer eine Option für die rechte Außenseite - oder eben Costa. © SPOX 5/12 Immer eine Option für Allegri: das 4-3-2-1-System. Dybala wäre hier weniger an eine feste Position gekettet. Mandzukic passt eher nicht in ein solches System. Dafür rückt Can wieder ins Team. Auch immer denkbar fürs Zentrum: Matuidi. © SPOX 6/12 4-4-2 ließ Allegri beispielsweise im CL-Achtelfinale gegen die Spurs spielen. Die Doppelspitze würde genauso gut mit Ronaldo und Dybala oder Mandzukic funktionieren - je nachdem, was noch passiert. © SPOX 7/12 In einem 4-3-1-2 könnte Allegri trotz Doppelspitze noch Dybala einplanen. Mit Pjanic auf der Sechs und zwei Achtern wäre noch genug Absicherung nach hinten da. © SPOX 8/12 Und nochmal: Sollte Higuain den Verein noch verlassen - etwa zum FC Chelsea - wäre Mandzukic die Alternative Nummer eins für den Platz neben Ronaldo. © SPOX 9/12 Noch offensiver: Auch ein 4-1-4-1-System wäre denkbar. Allegri ließ so im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real (3:1-Sieg) spielen. Für geballte Offensivkraft könnte Ronaldo die Khedira-Position übernehmen und Higuain in die Spitze gehen. © SPOX 10/12 Immer eine Option bei Juve: die Dreierkette. Im 3-5-2 wäre Dybala wohl als hängende, variable Spitze Option Nummer eins. Anstelle von Cancelo könnte auch Cuadrado starten. Doch genau dafür holte man einen offensiven Rechtsverteidiger. © SPOX 11/12 Auch ein 3-4-3 mit schnellen Konterspielern setzte Allegri schon ein - z.B. in der CL-Gruppenphase gegen den FC Barcelona. Kein Platz für Higuain und Mandzukic. © SPOX 12/12 Für mehr Präsenz im Zentrum würde sich aber auch ein 3-1-3-1-2-System anbieten. Dybala wäre in einem solchen Szenario wieder vogelfrei. Und: Es wäre Platz für CR7 UND Higuain.

Weil die USA-Reise noch bis zum 05. August dauern wird, wird Juventus bis zum Saisonstart keine weiteren Testspiele mehr absolvieren. Sollte Ronaldo verletzungsfrei bleiben, wird er sein erstes Spiel also voraussichtlich am ersten Spieltag der Serie A absolvieren. Dieser findet am Wochenende vom 17. bis zum 19. August statt, ein Gegner steht allerdings noch nicht fest.

Cristiano Ronaldos Statistiken bei Real Madrid