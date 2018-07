Weltfußballer 2018 - die Kandidaten für den Ballon d'Or: Ronaldo, Messi und Co.

UEFA Europa League Do 18:30 RB Leipzigs EL-Quali-Match live & exklusiv auf DAZN Club Friendlies Leicester -

Am Dienstag hat die FIFA die Kandidaten für den Ballon d'Or bekannt gegeben. SPOX verschafft euch einen Überblick, wer neben Cristiano Ronaldo und Lionel Messi Chancen auf die Auszeichnung zum Weltfußballer hat.

Insgesamt hat die FIFA zehn Spieler auf eine sogenannte Kandidaten-.Shortlist gesetzt, die noch Weltfußballer werden können.

Weltfußballer 2018: Das sind die Kandidaten

Spieler Verein Cristiano Ronaldo Real Madrid / Juventus Turin Lionel Messi FC Barcelona Luka Modric Real Madrid Kylian Mbappe PSG Raphael Varane Real Madrid Mohamed Salah FC Liverpool Kevin de Bruyne Manchester City Eden Hazard FC Chelsea Antoine Griezmann Atletico Madrid Harry Kane Tottenham Hotspur

Wird Cristiano Ronaldo Weltfußballer 2018?

Verein: Real Madrid / Juventus Turin

Alter: 33

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Ballon d'Or 2x (2013, 2014), FIFA Weltfußballer des Jahres 3x (2008, 2016, 2017)

Vereins-Erfolge 2017/18: Champions-League-Sieger, Spanischer Superpokalsieger, UEFA Supercup Sieger

Cristiano Ronaldo geht sicherlich als einer der Favoriten ins Rennen. Bereits in den beiden vergangenen Saisons räumte der 33-Jährige den Titel ab.

In der abgelaufenen Saison schoss er die Königlichen erneut zum CL-Titel (15 Tore), in der Liga und im spanischen Pokal blieb nur das Nachsehen. Bei der WM in Russland steuerte er vier Tore bei und hatte so großen Anteil daran, dass Portugal immerhin die Gruppenphase überstand. Im Achtelfinale konnte aber auch er das Aus gegen Uruguay nicht verhindern. Nach der WM gab er seinen Wechsel zu Juventus Turin bekannt.

© getty

Ballon d'Or: Lionel Messi ein Kandidat

Verein: FC Barcelona

Alter: 31

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Ballon d'Or 4x (2010, 2011, 2012, 2015), FIFA Weltfußballer des Jahres 2009

Vereins-Erfolge 2017/18: Meister Primera Division, Pokalsieger Spanien

Lionel Messi spielte besonders in der Liga eine herausragende Saison und traf insgesamt in 36 Primera-Division-Spielen starke 34 Mal. Zudem bereitete er zwölf Tore vor - auch deshalb sicherte sich Barca unangefochten den Meistertitel.

Auch in der Copa del Rey war Messi eine tragende Säule auf dem Weg zum Pokal. Im Finale gegen Sevilla erzielte er nicht nur das 2:0, sondern bereitete auch zwei Tore vor. Bei der WM kam er mit der argentinischen Nationalmannschaft zwar immerhin ins Achtelfinale, dort war gegen den späteren Weltmeister Frankreich aber Schluss.

© getty

Weltfußballer 2018: Luka Modric auf der Liste

Verein: Real Madrid

Alter: 32

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Bester Spieler der WM 2018

Vereins-Erfolge 2017/18: Champions-League-Sieger, Spanischer Superpokalsieger, UEFA Supercup Sieger

Seit 2012 hat Luka Modric bei Real Madrid die Fäden in der Hand und gewann in dieser Zeit satte vier Mal die Champions League.

Bei der WM 2018 glänzte Modric als Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft. In der K.o.-Phase kämpfte er gegen Dänemark und Russland 120 Minuten aufoperungsvoll, im Halbfinale gegen England wurde er nach 119 Minuten ausgewechselt. Der Lohn: Modric wurde als bester Spieler der Weltmeisterschaft ausgezeichnet.

© getty

Antoine Griezmann ein Kandidat für den Ballon d'Or 2018

Verein: Atletico

Alter: 27

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Bester Spieler der EM 2016

Vereins-Erfolge 2017/18: Europa-League-Sieger

Antoine Griezmann war einer der Garanten für den Weltmeister-Titel der Franzosen. Der Angreifer war Frankreichs Top-Angreifer, der auf dem Weg zum Coup nicht nur vier Tore schoss, sondern auch drei Treffer vorbereitete.

Noch vor der WM bekannte sich Griezmann trotz zahlreicher lukrativer Angebote zu Atletico. Mit seinem Klub gewann er in der abgelaufenen Saison die Europa League, wobei er ab der K.o.-Phase sechs Treffer beisteuerte.

© getty

Weltfußballer: Raphael Varane in der Liste dabei

Verein: Real Madrid

Alter: 25

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: -

Vereins-Erfolge 2017/18: Champions-League-Sieger, Spanischer Superpokalsieger, UEFA Supercup Sieger

Raphael Varane ist sicherlich die größte Überraschung auf der Shortlist. Als Innenverteidiger ist er der einzige Defensivspieler unter den letzten zehn Kandidaten.

Die Saison des Franzosen hätte eigentlich kaum besser laufen können. Mit Real Madrid gewann er als Stammspieler die Champions League, mit der Equipe Tricolore zwei Monate später zusätzlich die Weltmeisterschaft.

© getty

Kylian Mbappe steht zur Wahl zum Weltfußballer 2018

Verein: PSG

Alter: 19

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Bester junger Spieler der WM 2018

Vereins-Erfolge 2017/18: Meister Ligue 1, Pokalsieger Frankreich

Mit nur 19 Jahren hat Mbappe bereits 22 Länderspiele absolviert. Bei der WM brillierte der Offensivspieler mit fünf Torbeteiligungen, gegen Argentinien krönte er eine überragende Leistung mit einem Doppelpack und einer Torvorlage. Folgerichtig wurde Mbappe als bester junger Spieler der WM ausgezeichnet.

In der Ligue 1 war Mbappe in 28 Partien an 20 Toren beteiligt, in der Champions League sammelte er sieben Torbeteiligungen.

© getty

Mohamed Salah: Weltfußballer 2018?

Verein: FC Liverpool

Alter: 26

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Afrikas Fußballer des Jahres 2017, Torschützenkönig Premier League 2017/18, Spieler der Saison Premier League 2017/18

Vereins-Erfolge 2017/18: -

Der Ägypter spielte bei den Reds eine herausragende Saison: Mit 32 Buden in 36 Liga-Einsätzen sicherte sich Salah die Torschützenkrone. Auch in der Champions League zeigte Salah seine ganze Klasse und erzielte zehn Tore.

Damit hatte Salah großen Anteil daran, dass Liverpool bis ins Finale der Königsklasse einzog. Dort verletzte sich Salah allerdings und die Mannschaft von Jürgen Klopp unterlag Real Madrid mit 1:3.

© getty

Kevin de Bruyne auf der Shortlist des Ballon d'Or 2018

Verein: Manchester City

Alter: 27

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Deutschlands Fußballer des Jahres 2015

Vereins-Erfolge 2017/18: Englischer Meister, Englischer Ligapokalsieger

Während sich Kevin de Bruyne bei der WM 2018 mit Belgien bis in das Halbfinale spielte, lief es in der Champions League nicht so erfreulich. Bereits im Viertelfinale scheiterte er mit Manchester City im Viertelfinale an Liverpool.

Dafür lief es mit den Skyblues in der Liga deutlich besser: 100 Punkte standen zum Saisonende auf dem Konto. De Bruyne gehört damit zum besten englischen Meister aller Zeiten.

© getty

Ballon d'Or 2018: Auch Harry Kane auf der Liste der Kandidaten

Verein: Tottenham Hotspur

Alter: 24

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: Torschützenkönig WM 2018, Englands Fußballer des Jahres 2017

Vereins-Erfolge 2017/18: -

Dass die Three Lions mal wieder bis ins Halbfinale einer WM vorgedrungen sind, haben sie auch Harry Kane zu verdanken. Der Angreifer wurde mit sechs Toren Torschützenkönig bei der Weltmeisterschaft.

Auch in der Premier League zeigte sich Kane treffsicher: Insgesamt netzte er 30 Mal. Zur Freude aller Spurs-Fans entschied sich Kane gegen einen Wechsel und verlängerte stattdessen im Juni vorzeitig bis 2024.

© getty

Ballon d'Or 2018: Eden Hazard

Verein: FC Chelsea

Alter: 27

Ausgewählte bisherige Auszeichnungen: PFA Team of the Year 4x (2012/13, 2013/14, 2014/15, 2016/17)

Vereins-Erfolge 2017/18: Englischer Pokalsieger

Hazard führte Belgien bei der WM als Kapitän auf den Rasen und trug seine Mannschaft bis auf Platz drei. Auch in der Liga findet der Offensivspieler mit seinen flinken Dribblings immer wieder Lösungen und kann sich aus Situationen befreien.

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte um einen Abschied aus London. Real Madrid soll an Hazard interessiert sein und auch der Spieler selbst ist dem Vernehmen nach nicht abgeneigt, nach Madrid zu wechseln.

© getty

Weltfußballer: Ronaldo, Messi und Co. - die Titelträger