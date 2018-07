Nach Ronaldo-Wechsel zu Juventus Turin: Darum trägt Cuadrado künftig die Nummer 49

Club Friendlies Besiktas -

Reading Copa Sudamericana Lanus -

Junior J1 League Hiroshima -

Gamba Osaka J1 League Nagasaki -

Kobe CSL Guangzhou Evergrande -

Zhicheng Club Friendlies Sion -

Inter Mailand Club Friendlies Dynamo Dresden -

Huddersfield Club Friendlies Wolverhampton -

Ajax Club Friendlies Blackburn -

Liverpool Club Friendlies Besiktas -

Krasnodar Club Friendlies SV Werder Bremen -

1. FC Köln International Champions Cup Man City -

Borussia Dortmund CSL Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande International Champions Cup FC Bayern München -

PSG Club Friendlies TSG Hoffenheim -

QPR Club Friendlies Benfica -

FC Sevilla Club Friendlies Marseille -

Villarreal Club Friendlies Inter Mailand -

Zenit J1 League Kobe -

Shonan J1 League Tosu -

Sendai CSL Hebei CFFC -

Jiangsu Allsvenskan AIK -

Brommapojkarna International Champions Cup Liverpool -

Borussia Dortmund Club Friendlies Eibar -

Basaksehir Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid Club Friendlies SV Werder Bremen -

Venlo

Nach dem Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin musste sich Juan Cuadrado eine neue Rückennummer suchen, schließlich ist seine Nummer sieben reserviert für den neuen Juve-Superstar. SPOX erklärt, warum die Wahl Cuadrados auf die Nummer 49 fiel.

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo soll bei Juventus Turin eine neue Ära einläuten. Die Sehnsucht nach dem ersten Champions-League-Titel nach 22 Jahren ist groß. Während noch ungeklärt ist, ob sich die Offensive der Alten Dame im Sommer aufgrund des prominenten Neuzugangs noch personell verändert, stand die Frage nach Ronaldos künftiger Rückennummer zu keinem Zeitpunkt zur Debatte.

Der frisch verpflichtete Superstar erhält selbstverständlich die mit seinem Markennamen CR7 verbundene Rückennummer 7, die er schon bei Real Madrid und bei Manchester United getragen hatte. Leidtragender ist Juan Cuadrado, der dadurch seine Rückennummer abgeben musste. Stattdessen läuft der Kolumbianer künftig mit der Nummer 49 auf.

Warum trägt Juan Cuadrado bei Juventus Turin künftig die Nummer 49?

"Es ist besser zu geben, als zu nehmen", teilte Cuadrado via Instagram mit, während er sich mit einem Trikot von Cristiano Ronaldo mit der Rückennummer 7 ablichten ließ. Der 30 Jahre alte Offensivspieler startete anschließend via Twitter eine Umfrage unter seinen Fans, welche Rückennummer er in der Zukunft tragen sollte.

Zur Wahl stellte er die 10 (obwohl an Paulo Dybala vergeben), 16, 21 und die 49. Die Fans votierten einstimmig für die Nummer 49 und entsprachen damit wohl auch der Intention des Kolumbianers. Denn "Al cuadrado" bedeutet übersetzt "im Quadrat". Seine alte Rückennummer 7 ergibt mit sich selbst multipliziert die neue Nummer 49. Somit hat Cuadrado zumindest noch eine Verbindung zu seiner alten Trikotnummer.

Cuadrados Leistungsdaten bei Juventus Turin