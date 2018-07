Juventus Turin - Transfers in der Sommerpause 2018: CR7, Can, Cancelo - Neuzugänge von Juve

Club Friendlies Leicester -

Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo von Real Madrid hat Juventus Turin den wohl spektakulärsten Transfer der Sommerpause 2018 getätigt. Doch auch sonst nahm die Alte Dame vielversprechende Spieler unter Vertrag. Hier gibt es die Übersicht über die Transfers, Neuzugänge und Abgänge von Juventus Turin.

Juventus Turin holte in der vergangenen Saison das Double in Italien. Während die Alte Dame in der Liga am Ende mit vier Punkten Vorsprung vor dem SSC Neapel Meister wurde, gewann Juve das Finale der Coppa Italia gegen den AC Milan mit 4:0. In der Champions League scheiterten Buffon und Co. an Real Madrid.

Juventus Turin - Transfers: Fixe Neuzugänge von Juve

Spieler Ehemaliger Verein Kolportierte Ablöse Cristiano Ronaldo Real Madrid 105 Millionen Euro Joao Cancelo FC Valencia 40,4 Millionen Euro Douglas Costa FC Bayern München 40 Millionen Euro Mattia Perin FC Genua 12 Millionen Euro Andrea Favilli Ascoli 7,5 Millionen Euro Giangiacomo Magnani Perugia 5 Millionen Euro Emre Can FC Liverpool ablösefrei Mattia Del Sole Juventus Turin (Jugend) Profi-Vertrag Ferdinando Del Sole Juventus Turin (Jugend) Profi-Vertrag Mattia Caldara Atalanta Bergamo Leih-Ende* Leonardo Spinazzola Atalanta Bergamo Leih-Ende* Marko Pjaca FC Schalke 04 Leih-Ende*

*Keine vollständige Liste. Insgesamt kehren 26 Leihspieler (inklusive Caldara, Spinazzola und Pjaca) zu Juventus Turin zurück.

Cristiano Ronaldo kommt von Real Madrid zu Juve

Alter: 33 Jahre

Position: Angriff

Vertrag bis: 30.06.2022

Mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo von Real Madrid ist Juventus Turin ein echter Coup gelungen - sowohl aus sportlicher, als auch marketingtechnischer Sicht. In den ersten Tagen soll der italienische Klub 500.000 Ronaldo-Trikots verkauft haben.

Dass der fünffache Weltfußballer auch sportlich helfen wird, ist unbestritten. Schließlich gewann der 33-Jährige mit seinen Vereinen insgesamt 27 Titel und wurde mit Portugal zudem Europameister. Der Blick auf die Zahlen beeindruckt: 758 Spiele als Profifußballer, 571 Tore und 200 Asissts. Da sind die 154 Länderspieleinsätze noch nicht miteingerechnet. In diesen gelangen ihm weitere 85 Treffer und 37 Vorlagen.

Im Sturm wird Ronaldo wohl gesetzt sein. Je nachdem wie Trainer Massimiliano Allegri spielen lässt, könnte dabei Gonzalo Higuain auf der Bank Platz nehmen müssen. Doch auch ein Zwei-Mann-Sturm ist denkbar. Mit Paulo Dybala, Douglas Costa, Mario Mandzukic oder Federico Bernadeschi ist die Offensive von Juve bestens aufgestellt.

© getty

Juventus Turins Neuzugang Joao Cancelo

Alter: 24 Jahre

Position: Abwehr

Vertrag bis: 30.06.2023

Joao Cancelo hatte es nicht in den Kader Portugals für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland geschafft. Der Rechtsverteidiger kommt bislang auf sieben Länderspieleinsätze, in denen er sogar drei Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete.

2014 lieh der FC Valencia den Portugiesen von Benfica aus, um ihn ein Jahr später für 15 Millionen Euro fest zu verpflichten. Für die Spanier kommt Cancelo auf insgesamt 91 Spiele mit vier Treffern und neun Vorlagen. In der vergangenen Saison war der Rechtsverteidiger an Inter Mailand ausgeliehen, für die er 28-mal auf dem Platz stand.

Bei Juventus hat Cancelo gute Karten auf einen Stammplatz. Dennoch muss er sich zunächst gegen den Italiener Mattia De Sciglio durchsetzen. Bei einer Ablösesumme von 40,4 Millionen Euro sind die Erwartungen an Cancelo jedoch sehr hoch.

© getty

Emre Can kommt ablösefrei aus Liverpool

Alter: 24 Jahre

Position: Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Etwas billiger war dafür Emre Can. Der ehemalige deutsche Nationalspieler kommt ablösefrei vom FC Liverpool. Für die DFB-Elf kommt der Defensivallrounder auf bislang 20 Einsätze und ein Tor. Für eine Nominierung in den WM-Kader hat es in diesem Jahr jedoch - auch aufgrund einer Verletzung - nicht gereicht.

Can wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet. 2013 entschied er sich dann für einen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Dort gelang dem defensiven Mittelfeldspieler der Durchbruch und nur ein Jahr später wechselte er für 12 Millionen Euro zum FC Liverpool.

Für die Reds bestritt der 24-Jährige 167 Spiele, in denen er 14 Tore erzielte und zwölf weitere vorbereitete. Bei Juventus hat er im Mittelfeld allerdings große Konkurrenz: Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Sami Khedira oder Rodrigo Bentancur könnten ihm im Kampf um einen Stammplatz im Weg stehen.

© getty

Juventus Turin - Abgänge: Diese Spieler verlassen Juve

Spieler Neuer Verein Ablöse Tomas Rincon FC Turin 6 Millionen Euro Andres Tello Benevento 3 Millionen Euro Nicola Leali Perugia 2 Millionen Euro Emil Audero Sampdoria Leihe (1 Million Euro Leihgebühr) Alberto Cerri Cagliari Calcio Leihe (1 Million Euro Leihgebühr) Gianluigi Buffon Paris Saint-Germain ablösefrei Stephan Lichtsteiner FC Arsenal ablösefrei Kwadwo Asamoah Inter Mailand ablösefrei Benedikt Höwedes FC Schalke 04 Leih-Ende

Keine vollständige Liste. Juventus Turin verleiht zudem noch vier weitere Spieler. Sechs Spieler verlassen den Klub endgültig, davon haben allerdings vier Profis noch keinen neuen Verein gefunden.

Die prominentesten Abgänge verlassen Juventus Turin allesamt ablösefrei. Torwart-Legende Gianluigi Buffon wechselte nach 17 Jahren bei der Juve nach Frankreich zu Paris Saint-Germain. Der Schweizer Stephan Lichtsteiner war immerhin sieben Jahre lang bei der Alten Dame unter Vertrag. Ablösesummen generierten jedoch Leihspieler aus der vergangenen Saison. Ex-HSV-Profi Tomas Rincon spült dabei sechs Millionen Euro in die Kasse.