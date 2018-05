Serie A: Juventus Turin gegen AS Rom: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Coppa Italia Live Juventus -

Juventus Turin reist diesen Sonntag am 37. Spieltag der Serie A zum AS Rom (20.45 im Livestream und im LIVETICKER) SPOX zeigt euch, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt und gibt euch alle wichtigen Infos zum Spiel.

Nur einen Punkt braucht die alte Dame in den letzten beiden Spielen, um ohne Schützenhilfe die siebte Meisterschaft in Serie perfekt zu machen. Für den AS Rom geht es in dem Spiel um die Verteidigung des dritten Platzes vor dem großen Rivalen Lazio.

Wo und wann spielt AS Rom gegen Juventus Turin?

Das Spiel zwischen dem AS Rom und Juventus Turin findet am Sonntag, den 13. Mai um 20.45 Uhr statt. Gespielt wird im Olympiastadion Rom.

AS Rom gegen Juventus Turin im Livestream und Liveticker

In Deutschland wird die Partie zwischen dem AS Rom und Juventus Turin nicht im TV übertragen. Wie auch bei alle anderen Spielen der Serie A überträgt der Streaming-Dienst DAZN die Partie.

Auch bei SPOX könnt ihr das Spiel im LIVETICKER miterleben.

Was ist DAZN?

Der Live-Stream-Service DAZN hat bis zu 8000 Sportereignisse pro Jahr im Live-Programm. Der Streamingdienst zeigt Woche für Woche die Topspiele aus der Premier League, der Ligue 1, der Primera Division, sowie der Serie A und hat darüber hinaus auch die NBA, NFL, MLB und NHL im Programm.

Neben Fußball und US-Sport ist DAZN auch eine Plattform für Tennis-, Boxen- und Darts-Fans. Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Diese Spieler sind bei AS Rom verletzt oder fraglich

Rick Karsdorp (Kreuzbandriss)

Gregoire Defrel (Distorsion am Knöchel)

Diego Perotti (Distorsion am Knöchel)

Konstantinos Manolas (Muskelverletzung)

Bruno Peres (Verletzung am Beinbeugermuskel)

Diese Spieler sind bei Juventus Turin verletzt oder fraglich

alle Spieler sind einsatzbereit

Die letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen AS Rom und Juventus Turin

Datum Wettbewerb Spiel Ergebnis 23.12.2017 Serie A Juve - Roma 1:0 14.05.2017 Serie A Roma - Juve 3:1 17.12.2016 Serie A Juve - Roma 1:0 24.01.2016 Serie A Juve - Roma 1:0 30.08.2015 Serie A Roma - Juve 2:1

Fakten zum Spiel