Abschied nach sieben Jahren: Stephan Lichtsteiner verlässt Juventus Turin.

Abwehrspieler Stefan Lichtsteiner verlässt den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Dies verkündete der Routinier am Samstagabend nach dem 3:1-Sieg der Bianconeri in der Serie A gegen den FC Bologna bei Sky Italia.

Der Schweizer hat seinen Weggang aus Turin am Samstagabend offiziell verkündet. Er will weiterspielen, aber nicht in Italien bleiben.

Lichtsteiner, dessen Vertrag in Turin nach der laufenden Saison ausläuft, erklärte: "Dies sind meine letzten Tage bei Juventus. Ich brauche neue Herausforderungen und frische Motivation."

Der 34-Jährige war einst vom OSC Lille in die Serie A gewechselt und nach drei Jahren bei Lazio Rom schließlich 2011 zu Juve gekommen. Er stellte klar, dass er Italien nun verlassen wird: "Meine Zukunft liegt außerhalb Italiens. Ich werde aber noch nicht sagen wo, denn ich habe noch nichts unterschrieben."

Im Juventus-Dress gewann der 94-fache Nationalspieler unter anderem sechs Meisterschaften und viermal den italienischen Pokal.