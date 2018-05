Ausstehende Entscheidungen in Europas Topligen: Conte lässt Klopp zittern

Ziraat Türkiye Kupası Do 10.05. Türkçe oder Deutsch: Das Pokalfinale in deiner Sprache Cup Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División FC Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle (Delayed) Premier League Man City -

Brighton (Delayed) Superliga Gimnasia -

Boca Juniors DBU Pokalen Silkeborg -

Bröndby First Division A Charleroi -

Brügge Cup Akhisarspor -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Cup Akhisarspor -

Fenerbahce League One Charlton -

Shrewsbury Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F Championship Derby County -

Fulham Ligue 1 Guingamp -

Marseille J2 League FC Yokohama -

Kumamoto League One Scunthorpe -

Rotherham Serie B Parma -

Bari League Two Lincoln -

Exeter Primera División Real Sociedad -

Leganes Serie A Benevento -

CFC Genua Championship Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Girona -

Valencia Primera División Alaves -

Bilbao Primera División La Coruna -

Villarreal Primera División Getafe -

Atletico Madrid Primera División Real Betis -

FC Sevilla Primera División Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy League Two Notts County -

Coventry Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier First Division A Brügge -

Gent

Premier League, Primera Division, Serie A, Ligue 1 - die Saison in den europäischen Topligen biegt auf die Zielgerade ein. SPOX zeigt euch, welche Entscheidungen im Kampf um die internationalen Plätze und gegen den Abstieg noch ausstehen.

Was ist Spannung? Ein Blick in das Wörterbuch offenbart Spannung als "die Nervosität und Neugier, die man empfindet, wenn man auf eine wichtige Entscheidung wartet oder wenn Gefahr droht". Ein Gefühl, dass sich beim Blick auf die Tabellenspitzen der internationalen Topligen nur bedingt einstellt.

Darf sich der FC Bayern bei der Vergabe der Meisterschale über einen neuen Rekordvorsprung auf den Tabellenzweiten freuen? Bleibt der FC Barcelona als erstes spanisches Team seit Atletic Bilbao 1929/30 in einer Meisterschaftsrunde ohne Niederlage? Stellt Pep Guardiola mit Manchester City einen neuen Punkte- und Torrekord in der Premier League auf? Knackt PSG seinen eigenen Sieges-Rekord aus der Saison 2015/16?

© getty

Fragen, die den europäischen Fußball-Fans im Endspurt der nationalen Spielzeiten keine Schweißperlen auf die Stirn treiben dürften. Lediglich in der Serie A ist die Entscheidung um die Meisterschaft noch nicht endgültig gefallen. Nach den jüngsten neapolitanischen Ausrutschern dürfte aber wohl niemand mehr am siebten Turiner Scudetto in Folge zweifeln.

Innerhalb der ersten zehn Nationen des UEFA-Rankings ist die Frage nach dem nationalen Champion sogar nur in der Türkei noch ungeklärt, wo sich gleich vier Istanbuler Vereine um den ersten Tabellenplatz streiten.

Spannung nur im Kampf um Europa und gegen den Abstieg

Immerhin 26 offene Entscheidungen stehen im Saisonendspurt der großen fünf europäischen Ligen noch aus, in Zeiten der erdrückenden Dominanz an den Tabellenspitzen bezieht der europäische Fußball seine Spannung aus dem Rangeln um die internationalen Plätze und dem Kampf gegen den Abstieg aus den nationalen Beletagen.

Liga offene CL-Plätze offene EL-Plätze offene Absteiger gesamt Bundesliga 2 3 2 7 Primera Division - 2 - 2 Premier League 2 1 1 4 Serie A 2 3 1 6 Ligue 1 2 3 2 7

Es bleibt jedem Fußballfan selbst überlassen, welches Ausmaß an Spannung er daraus für sich ableitet. Ein Blick in die Primera Division verbietet jedenfalls allzu ausschweifendes Wehklagen über das fehlende Spannungsmoment in der Bundesliga.

Während in Spanien lediglich noch zwei Teilnehmer für die Europa League gesucht werden, kämpfen in der Bundesliga noch vier Teams um die Zulassung zur Champions League, dahinter lauern drei Mannschaften auf die Europa-League-Plätze und drei Vereine zittern um den Verbleib im deutschen Oberhaus.

Spannende Titelentscheidungen Fehlanzeige

Primera Division: Nur noch zwei EL-Plätze zu vergeben

Premier League: Liverpool bangt, West Brom hofft

Serie A: Juve vor nächstem Scudetto - Dreikampf um die CL

Ligue 1: Wer folgt PSG in die CL?