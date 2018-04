Transfergerücht: Juventus im Werben um Liverpools Emre Can sehr zuversichtlich.

Serie A AS Rom -

Juve lockt den Mittelfeldstar mit einem satten Jahresgehalt und rechnet sich daher weiter gute Chancen aus, den Zuschlag zu erhalten.

Dem Sender zufolge seien die Juve-Verantwortlichen "sehr, sehr, sehr optimistisch", dass sich der umworbene deutsche Nationalspieler für die Bianconeri entscheidet.

Cans Vertrag beim FC Liverpool läuft aus, er kann im Sommer ablösefrei wechseln und ist entsprechend begehrt. Während sich die Reds noch zarte Hoffnungen auf eine Verlängerung machen, wollen neben Juventus angeblich auch Bayern München und Manchester City den 24-Jährigen verpflichten.

Juves Bosse machen seit Wochen kein Geheimnis um ihr Interesse an Can und sollen ihn laut RAI Sport mit einem Jahresgehalt in Höhe von rund zehn Millionen Euro locken.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der aktuell an einer Rückenverletzung laboriert und um die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland bangt, spielt seit 2014 für Liverpool. Er kam für zwölf Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen an die Anfield Road.