VfL Wolfsburg - HSV (Hamburger SV) heute live im TV und Livestream verfolgen

Im Kampf gegen den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga gastiert der Hamburger SV am 32. Spieltag beim VfL Wolfsburg und Ex-Trainer Bruno Labbadia. Hier findet ihr alle Infos, wie ihr die Partie heute Nachmittag im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bei einem Sieg in der Autostadt würden die Rothosen den Rückstand auf den Relegationsplatz auf zwei Zähler verkürzen, selbst der direkte Klassenerhalt wäre dann wieder in Sichtweite. Im Gegenzug droht dem HSV bei einer Niederlage in Abhängigkeit der anderen Ergebnisse aber auch der vorzeitige Sturz in die Zweitklassigkeit.

Wo und wann findet Wolfsburg - HSV statt?

Der VfL Wolfsburg empfängt den Hamburger SV zum richtungsweisenden Duell im Abstiegskampf am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in der heimischen VW-Arena. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Daniel Siebert.

Wolfsburg gegen HSV im TV und Livestream sehen

Ab 13 Uhr berichtet der Pay-TV-Sender Sky auf den Sendern Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga 1 HD von den fünf Nachmittagsspielen der Bundesliga, ehe dann ab 15.30 Uhr die Hamburger Partie zusammen mit den vier weiteren Begegnungen in der Konferenz zu sehen ist.

Ab 15.15 Uhr startet auf Sky Sport Bundesliga 3 & Sky Sport Bundesliga 3 HD die Vorberichterstattung der Einzelpartie aus der Wolfsburger VW-Arena, ehe auf diesen Sendern dann auch die Einzelpartie in voller Länge gezeigt wird. Alle Sky-Kunden können sowohl die Konferenz als auch die Einzelpartie über Skygo verfolgen. Folgende Besetzung begleitet die Sky-Übertragung:

Moderation bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Britta Hofmann und Sebastian Hellmann

Experten bei der Vorberichterstattung der Konferenz: Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund

Kommentator der Einzelpartie: Kai Dittmann

Kommentator der Partie in der Konferenz: Toni Tomic

Wolfsburg gegen HSV im Livesticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX entgeht euch nichts von der Hamburger Partie in Wolfsburg. Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt ihr auf DAZN auch die Highlights der Partie sehen

Wolfsburg gegen HSV: Die Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen gehen die beiden Teams in die Partie: