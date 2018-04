FC Bayern: Heynckes nominiert Dorsch, Shabani und Mai für Kader gegen Frankfurt

A-League Live FC Sydney -

Melbourne Victory Primera División Live Espanyol -

Las Palmas Premier League Live Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Straßburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Superliga Gimnasia -

Boca Juniors Super Liga Napredak -

Roter Stern Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Serie B Palermo -

Bari Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

FC Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Amiens -

PSG Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Premier League West Bromwich -

Tottenham Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Primera División Málaga -

Alavés Serie A Udinese -

Inter Mailand Premiership Hearts -

Celtic Eredivisie PSV -

Groningen Premier League Man City -

Huddersfield First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 St. Etienne -

Bordeaux Serie A Lazio -

Atalanta Serie A SPAL -

Benevento Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Superliga FC Kopenhagen -

Bröndby Primera División Atletico Madrid -

Espanyol Ligue 1 Lyon -

Troyes Ligue 1 Caen -

Monaco Ligue 1 Dijon -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Angers Ligue 1 Nantes -

Montpellier Ligue 1 Rennes -

Straßburg Ligue 1 Toulouse -

Lille Premier League Chelsea -

Liverpool Serie B Cesena -

Parma Serie A Sassuolo -

Sampdoria Primera División Las Palmas -

Getafe Premier League Arsenal -

Burnley (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Serie A Cagliari -

AS Rom Ligue 1 Marseille -

Nizza Primeira Liga FC Porto -

Feirense Primera División Leganes -

Levante 1. HNL Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premiership Aberdeen -

Rangers Premier League Swansea -

Southampton Coupe de France Les Herbiers -

PSG Primera División Barcelona -

Villarreal Premier League Chelsea -

Huddersfield Coppa Italia Juventus -

AC Mailand Primera División Sevilla -

Real Madrid Premier League Leicester -

Arsenal (Delayed) Premier League Tottenham -

Newcastle Premier League Man City -

Brighton (Delayed) First Division A Charleroi -

Brügge Premier League West Ham -

Man United CSL Beijing Guoan -

Guangzhou R&F

Jupp Heynckes hat angekündigt, die drei Nachwuchsspieler Lukas Mai, Niklas Dorsch und Meritan Shabani in den Kader für die Partie gegen Eintracht Frankfurt aufzunehmen.

Mai kam am 31. Spieltag gegen Hannover 96 bereits zu seinem Bundesligadebüt und verteidigte 90 Minuten an der Seite von Jerome Boateng. Am vergangenen Freitag statteten die Münchner ihr Eigengewächs zudem mit einem Profivertrag aus. Zuvor war der Verteidiger vom Hamburger SV umworben worden.

Für Shabani, der im offensiven Mittelfeld zu Hause ist, wäre es nach seiner erstmaligen Nominierung bei der Niederlage gegen RB Leipzig vor einigen Wochen die zweite Berufung in den Spieltagskader. Genauso wie Dorsch könnte er gegen die Frankfurter Eintracht sein Profi-Debüt feiern.

FC Bayern: Dorsch vor Bayern-Abschied nach Saisonende

Dorsch, der in dieser Spielzeit die zweite Mannschaft des Münchner als Kapitän aufs Feld führte, wurde bereits 2015 mit einem Profivertrag ausgestattet, konnte sich bei den Profis aber nicht durchsetzen.

In Ermangelung einer klaren Perspektive lehnte der defensive Mittelfeldspieler nach Informationen von transfermarkt.com eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ab und wird die Münchner nach dem Saisonende ablösefrei verlassen.

© getty

Sowohl Vereine aus der ersten sowie der zweiten Liga sollen bereits ihr Interesse an dem 20-Jährigen signalisiert haben.

Bayern-Youngster: Die Statistiken in dieser Saison

Spieler Bundesliga UEFA Youth-League Regionalliga A-Junioren-Bundesliga Lukas Mai 1 6 1 23 Niklas Dorsch - 2 30 - Meritan Shabani - 6 2 18

Auch Evina gegen Frankfurt im Bayern-Kader?

Laut Heynckes eigener Aussage sei auch die Berufung eines vierten Akteurs aus der Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters denkbar.

Nach Sportbuzzer-Informationen nahm auch Franck Evina am Abschlusstraining teil, der in dieser Saison als linker Flügelspieler zwei Treffer für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga erzielte.