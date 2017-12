Berater bestätigt: AS Rom an Barcelonas Aleix Vidal interessiert

Serie A Crotone -

Seit seinem Wechsel zum FC Barcelona gelang es Aleix Vidal nicht, in Katalonien Fuß zu fassen. Barca soll nun bereit sein, den Rechtsverteidiger gehen zu lassen. Wie Vidals Berater Ruggero Lacerenza verrät, ist die AS Rom am Spanier interessiert.

"Es ist wahr, dass die Roma interessiert ist", bestätigte Lacerenza bei Tele Radio Stereo und erklärte: "Es wäre gut, sich mit Monchi [Sportdirektor der Roma, Anm. d. Red] zu treffen, denn die beiden haben in Sevilla gut zusammengearbeitet und hatten ein tolles Verhältnis."

Auch ein Transfer wäre laut dem Berater vorstellbar. "Wichtig ist, dass sich die beiden Klubs einigen, aber für uns wäre eine Leihe eine mögliche Lösung", so Lacerenza.

Vidal kam in dieser Saison auf zehn Kurzeinsätze in der Liga und erzielte beim Clasico am Samstag sein erstes Saisontor für Barca. Der Vertrag des 28-Jährigen bei den Blaugrana ist noch bis 2020 gültig.