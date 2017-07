Zoff: Donnarumma mit dem Kopf woanders

Erlebe

live Serie A So Live Flamengo -

Sao Paulo Serie A Mo 00:00 Curitiba -

Vasco Da Gama Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense

Die Zukunft von Torwart-Juwel Gianluigi Donnarumma ist weiterhin ungeklärt. Nun hat ihm die italienische Legende Dino Zoff zu einem Verbleib beim AC Mailand geraten, um sich erst noch zu einem konstanten Torhüter entwickeln zu können.

"Man kann schon sagen, dass er bei der U21-EM in Polen mit dem Kopf woanders war", sagte Zoff dem Corriere della Sera. "Mein Rat ist, bei Milan zu bleiben. Dort kann er als Mensch und auch als Profi wachsen. Es wäre die richtige Wahl."

Für Zoff waren Donnarummas Leistung bei der Europameisterschaft mehr als enttäuschend. "Ich glaube, er ist durch seine abgelehnte Verlängerung in eine Sache geraten, der er nicht gewachsen ist", erklärte der 75-Jährige. "Schaut euch an, was er bei der EM gemacht hat. Er war das gesamte Turnier über nicht gut."

Laut der Torwart-Legende muss das Supertalent verstehen, dass er erst am Anfang einer großen Karriere steht. "Er würde in jedes große Team passen, aber später - nicht jetzt", fuhr er fort. "Er muss kapieren, dass er sein ganzes Leben vor sich hat und deshalb noch genug Zeit ist, um für Real Madrid, Barcelona, Juventus oder dort, wo er will, zu spielen."

Donnarumma hatte vor ein paar Wochen bekanntgegeben, dass er seinen 2018 auslaufenden Vertrag bei Milan nicht verlängern wird.