Asensio zu Donnarumma: "Großartige Zukunft"

Vor dem Duell am Dienstag zwischen Spanien und Italien bei der U21-EM in Polen hat Mittelfeldspieler Marco Asensio von Gianluigi Donnarumma geschwärmt. Der italienische Keeper wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

"Donnarumma ist ein junger Torwart, der seine Klasse bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Er hat eine großartige Zukunft vor sich, ist gegenwärtig auch schon unheimlich stark. Ob er schon bereit ist, für Real Madrid zu spielen, habe ich jedoch nicht zu entscheiden", so Asensio.

Der 18-Jährige hat sich seit seinem Debüt beim AC Mailand im Alter von 16 Jahren als Stammspieler etabliert und seitdem bereits 72 Spiele für die Rossoneri absolviert. Sein aktueller Vertrag läuft 2018 aus.