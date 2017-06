Patrik Schick zur alten Dame?

Samstag, 10.06.2017

Die beiden Klubs trafen sich am Rande eines Treffens in Mailand, bei dem die Vergabe der Fernsehgelder der Serie A auf der Agenda stand. Dort wurde eine generelle Übereinkunft über einen Wechsel des 21-Jährigen erzielt. Lediglich letzte Details über die genauen Zahlungsbedingungen sind noch zu klären, bevor der Wechsel offiziell vermeldet wird.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der tschechische Nationalspieler wechselte erst im Sommer vergangenen Jahres von Sparta Prag in die Toskana. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 32 Partien elf Treffer und bereitete weitere fünf vor.

Patrik Schick im Steckbrief