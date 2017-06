Alle Infos zu Island - Kroatien

Donnerstag, 08.06.2017

Wann und wo findet das Spiel Island gegen Kroatien statt?

Am 11. Juni wird in der WM-Quali-Gruppe I der 6. Spieltag ausgetragen. Um 17 Uhr treffen zunächst Finnland und Ukraine aufeinander. Um 20.45 Uhr finden zeitgleich die Partien Kosovo gegen die Türkei und Island gegen Kroatien statt. Island empfängt die kroatische Mannschaft im Nationalstadion in Reykjavik.

Wie ist die Ausgangslage der beiden Teams?

Kroatien führt die Gruppe I mit 13 Punkten ungeschlagen an, dahinter folgt direkt Island mit zehn Punkten auf Platz zwei, der zu den Play-Off-Spielen berechtigt. Die einzige Niederlage von Island stammt aus dem ersten Aufeinandertreffen, als Kroatien mit 2:0 die Oberhand behielt. Auch bei einem Sieg würde Island wohl auf dem zweiten Platz verharren, da Kroatien die deutlich bessere Tordifferenz aufweist. Mit jeweils acht Punkten lauern auch die Ukraine und die Türkei noch auf ihre Chance. Kosovo und Finnland hingegen liegen mit jeweils einem Punkt abgeschlagen am Tabellenende.

Gruppe I Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte Kroatien 5 4 1 0 +10 13 Island 5 3 1 1 +2 10 Ukraine 5 2 2 1 +3 8 Türkei 5 2 2 1 +2 8 Finnland 5 0 1 4 -5 1 Kosovo 5 0 1 4 -12 1

Welche bekannten Spieler sind dabei?

Kroatien tritt mit den frischgebackenen Champions-League-Siegern Luka Modric und Mateo Kovacic von Real Madrid an. Auch der im Finale unterlegene Mario Mandzukic von Juventus Turin ist mit dabei. Weitere aus der Bundesliga bekannte Gesichter sind Ivan Perisic von Inter Mailand (ehemals Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg), Milan Badelj vom AC Florenz (ehemals Hamburger SV) und Tin Jedvaj von Bayer Leverkusen. Island setzt unter anderem auf Gylfi Sigurdsson von Swansea City, Alfred Finnbogason vom FC Augsburg und Rurik Gislason vom 1. FC Nürnberg.

Welche Spieler fehlen?

Kroatiens Trainer Ante Cacic muss auf die verletzten Vedran Corluka, Sime Vrsaljko und Andrej Kramaric von 1899 Hoffenheim verzichten. Auch Ivan Rakitic vom FC Barcelona fehlt der kroatischen Mannschaft verletzungsbedingt.

Wo kann ich Island gegen Kroatien sehen?

Das Spiel zwischen Island und Kroatien wird im Livestream auf DAZN übertragen. DAZN zeigt unter anderem die Spiele der WM-Qualifikation von Teams wie Portugal, Argentinien, Belgien oder Österreich live und auf Abruf. Für Neukunden ist der erste Monat sogar kostenlos.

Wie endeten die letzten Spiele beider Teams?

Turnier Begegnung Ergebnis WM-Qualifikation 2016/17 Kroatien - Island 2:0 WM-Qualifikation Play-Offs 2012/13 Kroatien - Island 2:0 WM-Qualifikation Play-Offs 2012/13 Island - Kroatien 0:0 WM-Qualifikation 2004/05 Island - Kroatien 1:3 WM-Qualifikation 2004/05 Kroatien - Island 4:0

Wie ist die Bilanz zwischen Island und Kroatien?

Spiele Siege Island Unentschieden Siege Kroatien 5 0 1 4

