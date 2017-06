Lazio bindet Inzaghi langfristig

Mittwoch, 07.06.2017

Der 41-Jährige hatte in seiner ersten Saison als Cheftrainer den früheren Klub von Weltmeister Miroslav Klose auf den fünften Platz in der Serie A und damit direkt in die Europa League geführt. Zudem hatte Lazio das Pokalfinale erreicht, in dem aber Meister und Champions-League-Finalist Juventus Turin mit 2:0 die Oberhand behielt.

Simone Inzaghi ist der Bruder der früheren Milan-Stars Filippo Inzaghi, der 2006 in Deutschland den WM-Titel gewonnen hatte.

