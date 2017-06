Verratti-Berater: Juventus "attraktivere Option"

Freitag, 09.06.2017

"PSG möchte Verratti um jedem Preis halten", machte Di Campli in der Tuttosport die Verhandlungsposition der Franzosen deutlich. "Aber Geld ist nicht alles, das ist klar. Anreiz wird auch benötigt und in den letzten vier Jahren hat PSG nicht genug getan, um sich in dieser Hinsicht zu verbessern", kritisierte er die ausbleibenden Erfolge auf europäischem Niveau.

In der heimischen Ligue 1 hatte Paris Saint-Germain gegen Monaco das Nachsehen, in der Champions League ist man nach einer dramatischen Niederlage gegen den FC Barcelona ebenfalls frühzeitig ausgeschieden.

"Juventus ist eine wesentlich attraktivere Option, weil große Spieler bei Gewinner-Teams sein wollen. Ich erwarte, dass Juventus im nächsten Transferfenster etwas Besonderes machen wird", so Di Campli weiter.

Juventus gewann in der vergangenen Saison das Double und erreichte zum zweiten Mal in drei Jahren das Finale der Champions League. Verratti ist vertraglich noch bis 2021 an Paris Saint-Germain gebunden.

