Juve lehnt Chelsea-Angebot für Alex Sandro ab

Samstag, 17.06.2017

"Wir streben nicht an, dass wir uns von einem unserer wichtigsten Spieler trennen. Wir haben ein sehr gutes Angebot von Chelsea für Alex Sandro abgelehnt", so Marotta im Gespräch mit dem Corriere dello Sport und er fügte an: "Ich weiß nicht, wie Alex Sandro darauf reagiert hat."

Dabei sieht Marotta seinen Klub beim Werben um die Spieler im Nachteil: "Wir wissen, dass wir mit Klubs nicht mithalten können, die so hohe Gehälter bezahlen können. Und die Spieler sind immer ihr eigener Boss."

Der Linksverteidiger wechselte 2015 zur Alten Dame und absolvierte bisher 75 Pflichtspiele. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Alex Sandro im Steckbrief