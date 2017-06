Essien: "Sie können zusammenarbeiten"

Samstag, 17.06.2017

Auf die Frage, ob ManUnited ein Angebot für den Belgier unterbreiten sollte, antwortete Essien mit: "Ja, warum nicht?"

"Wenn Jose ihn haben will und er für Jose spielen möchte, dann ja. Sie können zusammenarbeiten", so der ehemalige Chelsea-Profi zu den Manchester Evening News. "Sie müssen miteinander arbeiten wollen, damit der Transfer stattfindet und dann werden sie auch gemeinsam arbeiten."

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Beim FC Chelsea lernten sich Mourinho und Lukaku bereits kennen. Damals attestierte The Special One dem Stürmer zu wenig Motivation. Doch Essen sagte nun, dass es damals keine Feindseligkeit zwischen den beiden gab. "Ich würde nicht sagen, dass ihre Beziehung so gut war wie meine mit Jose, aber sie war normal und sie respektierten sich gegenseitig", so der 34-Jährige.

Lukaku machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er die Toffees verlassen möchte. In 166 Spielen für Everton erzielte er 87 Tore.

Romelu Lukaku im Steckbrief