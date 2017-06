Das ist Jürgen Klopps Weg zur Meisterschaft

Mittwoch, 14.06.2017

Der FC Liverpool träumt weiter von der ersten Meisterschaft in England seit 1990. Der 18-malige Champion läuft noch immer seinem ersten Titel seit Einführung der Premier League hinterher und musste 2011 auch seinen Titel als Rekordmeister an Manchester United abgeben. Das schmerzt die Fans an der Anfield Road.

Klappt es in der Saison 2017/18 unter der Regie von Jürgen Klopp mit dem großen Traum von der Meisterschaft? Die Reds schlossen die Saison 2016/17 mit 76 Punkte auf Rang vier ab, 17 Zähler hinter Titelträger Chelsea. In dieser Spielzeit hatte Liverpool aber keine zusätzliche Belastung durch die Champions League. Die Reds gehen neben Chelsea und Manchester City nur als erweiterter Titelkandidat in die neue Saison.

Liverpool im Auftaktspiel gegen Watford

Der FC Liverpool reist am 1. Spieltag der Premier League Saison zum FC Watford. The Hornets schlossen die Vorsaison einen Platz über dem Strich auf Rang 17 ab. In den beiden Duellen mit Liverpool gab es nichts zu holen. Zuhause verlor Watford 0:1, Emre Can erzielte damals ein Traumtor per Fallrückzieher. An der Anfield Road fertigten die Reds Watford mit 6:1 ab.

Wann finden die Merseyside-Derbys gegen Everton statt?

Das friendly derby zwischen den Reds und den Toffees ist ein besonderes Spiel an der Mersey. Liverpool hat zunächst Heimrecht und empfängt Everton am Wochenende rund um den 9. Dezember in Anfield. Das Rückspiel steigt am Wochenende des 7. April im Goodison Park.

Wann steigt das Duell Liverpool Manchester United?

Die größte Rivalität pflegt Liverpool aber mit Manchester United. Die Red Devils und die Reds sind in gegenseitiger Abneigung verbunden. Das Hinspiel an der Anfield Road findet rund um den 14. Oktober statt, am 10. März müssen Klopps Reds dann bei Jose Mourinhos Elf im Old Trafford antreten.

Der komplette Spielplan des FC Liverpool 2017/18

Spieltag Heim Auswärts 1 Watford Liverpool 2 Liverpool Crystal Palace 3 Liverpool Arsenal 4 Manchester City Liverpool 5 Liverpool Burnley 6 Leicester Liverpool 7 Newcastle Liverpool 8 Liverpool Manchester United 9 Tottenham Liverpool 10 Liverpool Huddersfield 11 West Ham Liverpool 12 Liverpool Southampton 13 Liverpool Chelsea 14 Stoke Liverpool 15 Brighton & Hove Albion Liverpool 16 Liverpool Everton 17 Liverpool West Brom 18 Bournemouth Liverpool 19 Arsenal Liverpool 20 Liverpool Swansea 21 Liverpool Leicester 22 Burnley Liverpool 23 Liverpool Manchester City 24 Swansea Liverpool 25 Huddersfield Liverpool 26 Liverpool Tottenham 27 Southamption Liverpool 28 Liverpool West Ham 29 Liverpool Newcastle 30 Manchester United Liverpool 31 Liverpool Watford 32 Crystal Palace Liverpool 33 Everton Liverpool 34 Liverpool Bournemouth 35 West Brom Liverpool 36 Liverpool Stoke 37 Chelsea Liverpool 38 Liverpool Brighton & Hove Albion

