Milan: Donnarumma-Gespräche gestartet

Freitag, 02.06.2017

"Er ist kein Sklave und kein Roboter", gab Berater Mino Raiola kürzlich in der Corrierre dello Sport an. Der Berater versucht laut eigenen Aussagen Donnarumma zu schützen und blockierte so mögliche Vertragsgespräche mit dem AC Mailand, um seinen Schützling nachdenken zu lassen.

Nun berichtet die Corrierre, dass Gespräche gestartet wurden. Im Sommer 2018 könnte Donnarumma den Klub ablösefrei verlassen, das wollen die Mailänder unbedingt verhindern. "Das erste Angebot sind vier Millionen Euro netto pro Saison", zitiert das Blatt Raiola.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Weitere Details gilt es nun zu klären: "Es hängt nicht nur vom Gehalt ab. Das ist bestimmt nicht das Problem wenn elf Top-Mannschaften Interesse bekundet haben." Donnarumma hielt in 41 Einsätzen der letzten Saison zwölfmal die Null auf seiner Seite.

Gianluigi Donnarumma im Steckbrief